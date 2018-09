Vanessa Marquez morreu na passada quinta-feira em Los Angeles.

Mais conhecida pelo papel de Wendy Goldman na série ER: Serviço de Urgência, a actriz Vanessa Marquez morreu na passada quinta-feira na sua casa em South Pasadena, Los Angeles, EUA, na sequência de um desentendimento com as autoridades. A norte-americana terá apontado uma arma aos polícias, o que desencadeou tiros por parte dos mesmos.



Os agentes foram chamados a casa da actriz por um vizinho, que se queixou do barulho e comportamentos da mesma. Quando chegaram à casa da mesma, encontraram-na com convulsões e aparentemente incapaz de tratar de si própria.

"Na altura [do tiroteio] havia um psiquiatra ao lado dos polícias. Eles começaram a conversar com ela, mas ela não cooperou, e durante o contacto ela mostrou uma arma e apontou para os polícias. Então um dos polícias envolvidos disparou", contou Joe Mendoza, do departamento de homicídios da polícia de Los Angeles, numa conferência de imprensa sobre o sucedido. O mesmo acrescentou que os agentes tinham ido com a intenção de auxiliar a actriz, levando inclusive um psiquiatra para a casa de Marquez.

A arma acabou por se descobrir ser falsa, um facto que a polícia só pôde notar no fim do episódio violento.



Mendoza acrescentou que a polícia desconfiava que a actriz teria algum problema mental e que já tinham recebido telefonemas de vizinhos sobre Marquez em outras ocasiões.

Vanessa Marquez interpretou uma enfermeira na série norte-americana entre 1994 e 1997. Depois do seu papel em ER: Serviço de Urgência, apareceu em Seinfeld e Melrose Place. O seu último trabalho foi no filme Shift de 2013.