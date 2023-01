Seis gráficos que explicam a riqueza dos políticos

Durante três meses, a SÁBADO consultou as declarações de rendimentos e património de 328 governantes, autarcas, deputados, presidentes dos governos regionais e do Presidente da República. Detetámos centenas de falhas e omissões, mas foi possível apurar uma riqueza superior a 76 milhões de euros. Veja os rankings dos que ganharam mais, dos que têm mais dinheiro no banco e quanto valem os seus imóveis.