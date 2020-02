Zero responde a governante sobre Montijo: Devia ser sério

A Associação Zero lamenta a forma como o secretário de Estado adjunto e das Comunicações se refere às organizações ambientais, num artigo de opinião publicado no jornal Público, sobre o aeroporto do Montijo.Para Francisco Ferreira, presidente da Zero, um governante devia encarar os especialistas "com credibilidade científica" com "maior seriedade e não de forma jocosa como o faz".

"A pressa causa erros que vão perdurar 40 anos, no Montijo e em Lisboa, com prejuízos graves para a saúde pública e que não se vê forma de ultrapassar", sublinha à SÁBADO.

No artigo, o secretário de Estado Alberto Souto de Miranda critica os "estrénuos protetores das espécies, de matriz radical e insensata, como os que lembram a velocidade de locomoção dos caranguejos: um dos riscos do projeto é o da mortandade provável dos ditos que, porque lentos, talvez não consigam fugir a tempo das máquinas". Souto de Miranda defende ainda que "os pássaros não são estúpidos e é provável que se adaptem" ao aeroporto do Montijo.

"Quanto ao risco de colisão com aeronaves, a declaração de impacte ambiental, tão valorizada, remete para a Autoridade Nacional de Aviação Civil a responsabilidade de assumir que o futuro aeroporto é seguro, faltando ainda trabalhos a ser desenvolvidos", indica Francisco Ferreira. "Portanto, a decisão surge com uma pretensa capa técnica e científica, mas efetivamente tal não se verifica."

Souto de Miranda reforça que a "viabilidade ambiental" do aeroporto do Montijo foi reconhecida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Mas a Zero considera que a legislação de avaliação de impacte ambiental "desresponsabiliza os políticos ao colocar na Agência Portuguesa do Ambiente (APA), leia-se, na administração subordinada ao poder político, uma decisão obviamente condicionada por uma clara intenção deste governo em construir um novo aeroporto no Montijo".

"Quando o artigo menciona as emissões associadas ao novo aeroporto, talvez fosse um bom princípio conhecê-las, dado que o estudo que foi considerado conforme, tem contas que, ou estão mal feitas (para aterragem, rolagem e descolagem) ou nem foram efetuadas (voos associados), facto que não foi desmentido pela APA na declaração de impacte ambiental", acusa a Zero.

"Por último, há razões legais que na opinião da ZERO e de outras associações deveriam ter proporcionado uma avaliação ambiental estratégica e a salvaguarda dos requisitos da Diretiva Europeia que protege uma das dez zonas húmidas mais importantes da Europa, o Estuário do Tejo", afirma Francisco Ferreira.

O presidente da Zero lamenta ainda que no artigo, transpareça "claramente um ‘negacionismo climático’ no governo que pensávamos ausente".