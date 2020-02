quem foi vendida a empresa ANA.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates mostra-se bastante crítico da decisão em construir um novo aeroporto que sirva Lisboa no Montijo, afirmando que esta é a pior opção ambiental, a única que não foi comparada e que é mais lenta do que Alcochete, que tem tudo preparado. O artigo é intitulado "O novo aeroporto de Lisboa decide-se em Paris" e foi publicado no jornal Expresso Sócrates começa, no seu artigo de opinião escrito para o jornal Expresso, por congratular Rui Rio e António Costa por "finalmente" reconhecerem que "é preciso construir um novo aeroporto. É um avanço, depois de anos e anos de negação". Mas critica a escolha de o construir no Montijo por vários motivos, como:"nenhum novo aeroporto internacional de uma capital europeia deve ser construído perto de uma cidade ou ao lado de uma área protegida";que não permite o estudo de "um único local, previamente decidido" quando o objetivo é a construção de "um novo aeroporto internacional com pista acima dos 2.100 metros". "Se a solução Montijo for adoptada ela será a única opção - repito, a única - que nunca teve um estudo de comparação com qualquer outra alternativa", critica Sócrates;de acordo com Sócrates, quem escolheu a localização do novo aeroporto terá sido a empresa Vinci, aDurante anos e anos, a decisão de construir um novo aeroporto, baseada em previsões realistas e no que era o óbvio interesse nacional, foi alvo de injustas e demagógicas acusações de despesismo, de esbanjamento de recursos e de megalomania. Eis o resultado: pagaremos durante anos o preço de nada ter feito e viveremos vários anos com um aeroporto internacional congestionado", afirma o antigo líder socialista no artigo de opinião, acrescentando que a inação passada representará um "grande encargo para as gerações futuras".Sócrates traça ainda um paralelo entre este novo empreendimento e o "projeto do Alqueva". ". Ambos foram atacados como projetos megalómanos. Ambos foram atacados como projetos de desperdício de dinheiros públicos. Ambos foram atacados como projetos de vantagens ilusórias: nada daquilo que estava prometido se realizaria. Como se viu no Alqueva, não podiam estar mais enganados – o projeto revolucionou a agricultura portuguesa, permitiu a construção de novas fontes de energia limpa, criou uma importante reserva nacional de água e desenvolveu uma nova área turística de grande potencial. A diferença entre o Alqueva e o Aeroporto é que, no primeiro caso, venceram as vozes do progresso; no segundo, as da resignação", sentencia o ex-governante.