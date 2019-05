No total, serão realizadas entre dezembro de 2019 e outubro de 2020 mais 30 rotações do que em igual período no ano anterior, o que corresponde a mais 11.160 lugares e a um aumento de 176%."Serão oferecidas 47 rotações, correspondendo a 94 voos entre Toronto e a Terceira, 17 dos quais no inverno e 30 no verão", avançou Ana Cunha, acrescentando que no total serão disponibilizados 17.484 lugares.O executivo açoriano vai ainda lançar um concurso público para a realização de ações de 'marketing' e de promoção do destino junto do mercado canadiano, mas não são conhecidos ainda os valores do investimento."O mercado norte-americano é um dos mercados identificados no PEMTA [Plano Estratégico e de Marketing para o Turismo dos Açores] como um dos mercados estratégicos", frisou a secretária regional do Turismo, destacando o crescimento já verificado no número de turistas e nas receitas provenientes desse mercado.Nos primeiros três meses de 2019, a ilha Terceira registou uma quebra de 17,3% nas dormidas nos diversos tipos de alojamento existentes, contrariando o crescimento de 11,4% registado em média no arquipélago.A descida, justificada sobretudo com a suspensão dos voos diretos entre a Terceira e Madrid (Espanha), motivou críticas de empresários e de partidos da oposição.Marta Guerreiro criticou as "visões mais cinzentas relativamente ao turismo" na ilha Terceira e defendeu que o destino tem "potencial", necessitando apenas de "empenho, dinamismo comercial, cooperação e esforços de todos".A governante assegurou que a ligação direta a Madrid será "retomada ainda este ano" e lembrou que entre fevereiro e maio foram registadas 1.600 dormidas na hotelaria tradicional da ilha, na sequência de campanhas desenvolvidas em parceria com operadores nacionais.A secretária regional do Turismo destacou ainda o acordo 'interline' virtual, da Azores Getaways, que disponibiliza, até março de 2020, pacotes e voos combinados entre a Delta Airlines e a SATA Air Açores , para que os passageiros que voam para Ponta Delgada (S. Miguel) possam chegar às restantes ilhas.A companhia norte-americana Delta Airlines efetua voos diretos entre Nova Iorque e Ponta Delgada, todos os dias da semana, até 04 de setembro."No verão do ano passado, mesmo sem o 'interline', cerca de 8% dos passageiros desta rota visitaram a ilha Terceira", apontou Marta Guerreiro.