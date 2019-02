Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que este mês foram detidos quatro homens por suspeita de violência doméstica naquele distrito.

A GNR da Guarda anunciou hoje a detenção de um homem, de 41 anos, suspeito de agredir física e psicologicamente a sua esposa.



O Comando Territorial da GNR da Guarda refere, em comunicado hoje divulgado, que o suspeito do crime de violência doméstica foi detido através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE).



Segundo a nota, "no âmbito de uma investigação, que decorreu durante uma semana, em que o suspeito agredia física e psicologicamente a sua esposa, uma mulher de 36 anos, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a um mandado de busca domiciliária, que resultou na apreensão de duas armas de ar comprimido, duas miras telescópicas e seis caixas de chumbos".



O detido está a ser hoje presente no Tribunal Judicial da Comarca de Guarda para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.



Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que este mês foram detidos quatro homens por suspeita de violência doméstica naquele distrito.



Os homens foram detidos pela GNR nos concelhos de Vila Nova de Foz Côa, Trancoso, Gouveia e Guarda.