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Vice-presidente da Iniciativa Liberal detido por ameaçar e injuriar polícias

CM 10:53
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Paulo Trezentos ter-se-á recusado a realizar um teste de alcoolemia na sequência de um acidente de viação.

Paulo Trezentos, vice-presidente da Iniciativa Liberal, foi detido em Santarém, na quarta-feira, após ameaçar e injuriar os polícias. 

Paulo Trezentos, vice-presidente da Iniciativa Liberal
Paulo Trezentos, vice-presidente da Iniciativa Liberal Iniciativa Liberal

Na sequência de um acidente de viação, o liberal ter-se-á recusado a realizar um teste de alcoolemia e no decorrer da situação terá ameaçado e injuriado as autoridades, apurou a RTP.

Foi detido e será notificado para comparecer no Tribunal de Santarém. 

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