Vice-presidente da Iniciativa Liberal detido por ameaçar e injuriar polícias

Vegans que voltam à carne
Susana Lúcio
Paulo Trezentos ter-se-á recusado a realizar um teste de alcoolemia na sequência de um acidente de viação.
Paulo Trezentos, vice-presidente da Iniciativa Liberal, foi detido em Santarém, na quarta-feira, após ameaçar e injuriar os polícias.
Na sequência de um acidente de viação, o liberal ter-se-á recusado a realizar um teste de alcoolemia e no decorrer da situação terá ameaçado e injuriado as autoridades, apurou a RTP.
Foi detido e será notificado para comparecer no Tribunal de Santarém.