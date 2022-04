Ventura barrado à porta de colégio ligado ao Opus Dei

Direção do Colégio Planalto ia receber comitiva do Chega, mas cancelou reunião à última da hora quando viu nas redes sociais teor da ação. "Tirem as mordaças às nossas crianças", lia-se na publicação do partido.

Aquilo que era suposto ser uma ação de sensibilização do Chega pelo fim da obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas, acabou por ser uma verdadeira trapalhada. André Ventura, deputado e presidente do Chega, tinha planeado na passada terça-feira visitar o Colégio Planalto e reunir-se com a direção daquela escola católica só para rapazes. Ao longo do dia, o partido foi anunciando a ação nas redes sociais: "tirem as mordaças às nossas crianças", lia-se nos panfletos. À última da hora, a direção cancelou a reunião — e o líder do Chega e a sua comitiva de deputados e assessores ficaram à porta.