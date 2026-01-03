Sábado – Pense por si

Venezuela: Marcelo e Montenegro reúnem-se, focados "no restabelecimento da democracia"

“Estamos focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena onde os venezuelanos escolham livremente o seu futuro”, lê-se na publicação de Luís Montenegro.

O Presidente da República e o primeiro-ministro reuniram-se este sábado e afirmaram-se “focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena” na Venezuela, após a deposição do líder venezuelano por forças militares dos Estados Unidos (EUA).

Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se com Luís Montenegro em Belém
Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se com Luís Montenegro em Belém TIAGO PETINGA/LUSA

“Não tendo reconhecido os resultados das eleições de 2024, tomamos nota das declarações e garantias do Presidente Donald Trump e constatamos o papel dos EUA na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela com a maior brevidade possível”, acrescenta Montenegro.

Venezuela: Marcelo e Montenegro reúnem-se, focados "no restabelecimento da democracia"