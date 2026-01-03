Venezuela: Marcelo e Montenegro reúnem-se, focados "no restabelecimento da democracia"

“Estamos focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena onde os venezuelanos escolham livremente o seu futuro”, lê-se na publicação de Luís Montenegro.

O Presidente da República e o primeiro-ministro reuniram-se este sábado e afirmaram-se “focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena” na Venezuela, após a deposição do líder venezuelano por forças militares dos Estados Unidos (EUA).



Marcelo Rebelo de Sousa reúne-se com Luís Montenegro em Belém TIAGO PETINGA/LUSA

“Estamos focados no futuro e no restabelecimento de uma democracia plena onde os venezuelanos escolham livremente o seu futuro”, lê-se numa publicação de Luís Montenegro na rede social X.

Acabei de reunir com o Senhor Presidente da República, acompanhado pelo Ministro @PauloRangel_pt. Estamos a acompanhar em permanência e desde o primeiro momento a situação na Venezuela, com atenção particular à segurança e ao bem-estar da nossa comunidade. A Embaixada de Portugal… — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) January 3, 2026

“Não tendo reconhecido os resultados das eleições de 2024, tomamos nota das declarações e garantias do Presidente Donald Trump e constatamos o papel dos EUA na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela com a maior brevidade possível”, acrescenta Montenegro.