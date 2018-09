O governo regional quer uma verba compensatória das despesas adicionais com os retornados venezuelanos.

O governo regional da Madeira pediu uma ajuda de 4,6 milhões de euros ao Governo para a integração de emigrantes portugueses e luso-descendentes que saíram da Venezuela para a região autónoma nos últimos anos. De acordo com a edição desta quarta-feira do jornal Público, os números estão integrados num documento entregue ao Ministério das Finanças no final de Agosto, que faz parte do pacote de propostas para o Orçamento de Estado de 2019.

O executivo considera este pedido uma "questão nacional", uma vez que "a situação de instabilidade política, económica e social vivida na Venezuela, país de acolhimento de muitos emigrantes portugueses, obrigou na Região Autónoma da Madeira, à adopção de medidas de acomodação de muitas famílias que regressaram", refere no documento a que o jornal teve acesso, remetendo para o Orçamento de Estado o suporte das despesas implicadas.

Entre estes encargos estão o "volume expressivo" nos custos da saúde onde, de acordo com o governo da região, estavam inscritos no Serviço Nacional de Saúde da Região Autónoma da Madeira (Sesaram), no final do ano passado, 2363 utentes provenientes da Venezuela, causando gastos na ordem dos 1,2 milhões de euros. Estes números quase duplicaram entretanto, com 4151 migrantes identificados pela Madeira no final de Junho deste ano. Por seu lado, as despesas no sector também cresceram, para um total de 2,06 milhões de euros desde o início da crise venezuelana.

A Madeira refere que "não é identificada qualquer verba para compensar as despesas que a região autónoma tem suportado através do Orçamento Regional". Em Janeiro, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, indicou que estavam inscritos 2,5 milhões de euros no Orçamento de Estado para apoiar os emigrantes da Venezuela, dos quais um milhão se destinava à região autónoma – valor esse que ainda não terá sido recebido.

Outra das situações referidas é a da educação, onde foram inscritos, neste mês de Setembro, mais 658 alunos de naturalidade e nacionalidade venezuelana em estabelecimentos de ensino da Madeira. Estes representam "custos de integração adicionais" de 440 mil euros, através de aulas extra de língua portuguesa e reforço do quadro docente e não-docente nas escolas.

Também o trabalho sofreu consequências, com 2477 migrantes venezuelanos nas filas do Instituto do Emprego, segundo o documento entregue ao Ministério das Finanças, que aponta um "custo associado de 725 mil euros". São também indicados pelo governo madeirense mais 1,2 milhões para a "resposta social a esta problemática".

A Madeira refere que "a solidariedade nacional assumida pelo Governo, para fazer face ao acolhimento dos emigrantes da Venezuela" na região "não tem tido materialização" e apela que o Orçamento do Estado de 2019 possa "contemplar um artigo" para compensar estes valores.

Ao todo, o executivo contabiliza 180 famílias inscritas no Instituto de Habitação da Madeira, embora a população total de migrantes venezuelanos se possa situar entre as quatro e as sete mil pessoas. Os valores apontados pelo governo regional ainda não estão fechados e, em alguns casos, são apenas estimativas mas a Madeira pretende um "plano de acção" que identifique as fontes de financiamento.

A expectativa é a de que, até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, as despesas assumidas pelo orçamento regional sejam validadas pelo Governo da República, de foram a serem pagas num prazo de 30 dias após a confirmação.