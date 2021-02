Vem aí um certificado sanitário para circular na Europa, anuncia Costa

Documento abrange três circunstâncias: pessoas que já estiveram infetadas, vacinadas, ou que realizaram um teste que confirma que não está infetada com covid-19.

A Comissão Europeia está a preparar um documento para confirmar a condição em que cada europeu está em relação ao vírus. O certificado verde, um documento que confirma que uma pessoa já esteve contaminada, se já está vacinada ou se realizou um teste de despiste que deu negativo à covid-19, permitirá "que qualquer um possa entrar em Portugal sem se sujeitar a quarentena", explicou o primeiro-ministro.







Reuters

"A Comissão ficou de preparar nos próximos meses um documento que permita atestar, de uma forma não identificada, que uma pessoa está numa das seguintes circunstâncias: ou já esteve infectada com covid-19; ou está devidamente vacinada; ou realizou um teste que confirma que não está nesse momento contaminada com covid-19", disse António Costa à saída da reunião por videoconferência com o Conselho Europeu.

"O desejo que todos temos é que até ao verão seja possível que este documento exista", assegurou ainda.