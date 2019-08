Já vi os cartazes do campismo do MEO Sudoeste de que todos falam. Sejamos sinceros: não me chocaram mais do que aquele que dizia Lon3r Johny. — Daniel Carapeto (@danielcarapeto) August 10, 2019

O Meo Sudoeste passou de ser o melhor festival de Portugal a ser a vergonha do país



Quem me dera ser da geração da minha irma em que eles só gritavam "OH ELSA", já que os da minha só penduram cartazes a desvalorizar a mulher — apricot (@the_peach_scene) August 10, 2019 Plaquinhas encontradas no MEO Sudoeste vs plaquinhas encontradas em festas de trance

Tirem as vossas conclusões pic.twitter.com/wSATQ6ZqRS — Salsa (@salsa2434) August 10, 2019





Também houve humoristas a comentar o sucedido, relembrando o teor negativo de todas as mensagens expostas naqueles cartazes.



Sobre os cartazes misóginos vistos no acampamento do Sudoeste: de facto esta geração está perdida.



No meu tempo dizia-se "tem relva, já joga" — é igualmente javardo, sim, mas a utilização de uma metáfora traz para cima da mesa da javardice uma certa cultura e subtileza. pic.twitter.com/FJxVSBfqwG — Dário Guerreiro (@MoceDumCabreste) August 11, 2019



Alguns cartazes afixados no acampamento do festival Meo Sudoeste, na Zambujeira do Mar, estão a gerar polémica entre os internautas.A 23ª edição do festival aconteceu entre o dia 06 e 10 de agosto e contou com nomes como Anitta, Post Malone, Steve Aoki, Kura, Rita ou Joss Stone, entre outros, unindo milhares de festivaleiros no acampamento do evento.Os vários cartazes foram partilhados por alguns internautas na rede social Twitter e mostram frases como "Já fala...já f*de", "Gorda como estás, nota-se logo que não suas muito", "Vai para a cama com um e o segundo é de borla!", "Se o teu namorado te encornou, vamos encorná-lo?", "Sexo: Uma hora garantida que mais que isso não aguentamos" e "Se a tua amiga for tão boa como tu, comemos as duas". A partilha das frases nas redes sociais, promoveu o debate público.