Vai de férias? Se faltar à segunda dose da vacina 'terá de esperar' pela chamada

O número de pessoas que tem faltado à vacinação para a covid-19 tem vindo a crescer, apesar de se estarem a vacinar mais pessoas do que nunca. À SÁBADO, a task-force informa que quem faltar à segunda dose da vacina terá de esperar para ser chamado de novo e tomar a segunda.



"O processo de vacinação é muito complexo e temos de tentar cumpri-lo", comenta fonte oficial da equipa que está a coordenar a vacinação. "As pessoas devem fazer um esforço para tomarem as vacinas o mais rápido possível", diz o representante da equipa. No entanto, caso falte à marcação da segunda dose, não quer dizer que não a possa vir a tomar mais tarde. Essa spessoas estarão é mais tempo desprotegidas contra o vírus.



Sem a segunda dose da vacina, o certificado digital da covid-19 (que permite entrar em maior parte dos países da União Europeia) não está completo, obrigando à realização de testes. A primeira dose da vacina dá ainda uma proteção muito menor contra a doença do que a segunda dose e existe uma maior probabilidade de infetar terceiros, caso seja infetado com o SARS-CoV-2.