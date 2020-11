Vai começar o julgamento do homicídio de jovem no Campo Grande

Arranca esta quinta-feira o julgamento dos quatro suspeitos de terem matado Pedro Fonseca no Campo Grande, em dezembro de 2019. Fonseca, de 24 anos, era filho de um ex-inspetor da Polícia Judiciária.A vítima foi assaltada e esfaqueada. Os arguidos estão acusados de 14 crimes, entre homicídio, roubo, ofensas à integridade física e crimes de dano. Na altura do homicídio, os suspeitos tinham 17, 18 e 20 anos.Os suspeitos costumavam assaltar jovens na zona do Campo Grande, sempre à mão armada, e costumavam levar telemóveis. Agora, arriscam a pena máxima.