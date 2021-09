Vacinação contra a gripe começa agora. O que ainda falta decidir?

A vacinação contra a gripe sazonal teve início na segunda-feira, 27 de setembro e deve terminar a 15 de dezembro. No entanto, existem ainda algumas dúvidas, por parte dos profissionais de saúde, sobre o local e as normas em que irá decorrer a campanha. A coordenação será feita pelo coronel do exército Carlos Penha Gonçalves, em conjunto uma equipa de mais oito elementos, que representam três ramos das Forças Armadas. Uma informação que foi esta terça-feira anunciada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.



Que dúvidas ainda existem sobre esta campanha de vacinação?

A vacinação contra a gripe, que acontece todos os anos, foi antecipada pela Direção Geral de Saúde (DGS). E, segundo este organismo, nesta época gripal (2021/2022) vão ser disponibilizadas 2,24 milhões de doses de vacinas, o que representa um aumento de 7%, face à época passada. Este ano sabe-se que a campanha será um pouco diferente do habitual.