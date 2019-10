Entre 1990 e 2017, as emissões de metano com origem no gado criado para consumo de carne aumentaram quase 50% em Portugal. Os dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), avançados esta quarta-feira pela TSF, revelam que das emissões de metano provenientes da fermentação produzida durante o processo digestivo dos animais, o gado bovino tem sido o único com um aumento contínuo nos últimos 27 anos – passou de 60,2 mil toneladas em 1990 para 89,3 mil toneladas em 2017.O metano, um dos gases com efeitos mais nocivos para o aquecimento global , tem um potencial poluente 25 vezes superior ao dióxido de carbono. E cerca de 42,6% do metano emitido por Portugal vem da agricultura.Já o gado bovino criado para a produção de leite - além dos porcos, ovelhas e cabras - está a emitir cada vez menos metano para a atmosfera.De 2015 para 2017, de acordo com os dados da APA, os resíduos, em lixeiras e aterros, deixaram de ser a maior fonte de metano em Portugal. A liderança passou para a agricultura – onde o Alentejo lidera as emissões de metano. Seguem-se o Norte, Centro e Açores.O ambientalista Francisco Ferreira, da associação Zero, explicou à TSF que o metano com origem na pecuária está na origem de cerca de 5,2% das emissões de gases com efeito de estufa em Portugal. As vacas, que têm por destino o consumo de carne, representam 3,2%.