Vacas são capazes de formar amizades... e produzem mais leite assim

Para nós, humanos, as vacas parecem todas muito parecidas. À exceção das diferentes cores, é quase impossível distinguir individualmente uma vaca numa manada. No entanto, um estudo prova agora que, para além das vacas se conseguirem distinguir umas às outras, têm ainda algumas "amigas" favoritas. E isso tem impacto na quantidade de leite que produzem.Como é que se manifesta a amizade nestes animais? Este afeto é manifestado maioritariamente através de lambidelas e da escolha da companhia nos pasto. O estudo, feito na Universidade de Northampton , aponta para que, tal como os macacos penteiam os seus amigos, as vacas lambam os focinhos e os pescoços das outras vacas que sejam suas amigas, escolhendo-as também para passar a maior parte do tempo que estão no pasto a comer ou a descansar. Ficam também mais calmas quando estão perto dos elementos da manada que mais gostam.Os investigadores perceberam também que, se estas amigas forem separadas nem que seja durante duas semanas, a sua produção de leite diminui. Esta reação será explicada com o aumento de stress que os animais sofrem por estarem longe dos seus amigos.