O antigo primeiro-ministro José Sócrates garante que a Universidade de Sorbonne não lhe pode retirar o seu mestrado pois não frequentou este estabelecimento de ensino. O antigo governante reagiu, deste modo, à notícia do Expresso que avançava que a referida universidade admitia vier a anular a tese de Sócrates. "Temos conhecimento do processo judicial contra o Sr. Sócrates, que inclui a acusação de branqueamento de capitais [em pagamentos feitos] a favor do Sr. [Domingos] Farinho, suspeito de ter contribuído para a tese de Sócrates", revelou a Sorbonne ao semanário.

"Nesta manhã de sábado cumpro o que se vem tornando uma habitual tarefa – desmentir a manchete do Expresso", diz o comunicado enviado por José Sócrates, através do advogado João Araújo, citado pelo Observador.