Universidade Católica recebe donativo de 12 milhões de euros do Grupo José de Mello

A Universidade Católica Portuguesa (UCP) recebee esta quinta-feira um donativo de 12 milhões de euros do Grupo José de Mello, para investimento no novo 'Campus'.

A doação, anunciada pela UCP em comunicado, foi formalizada na reitoria da universidade pelo presidente do Grupo José de Mello, Vasco de Mello; pela reitora da UCP, Isabel Capeloa Gil, e pelo cardeal patriarca de Lisboa, Manuel Clemente.

O Presidente do Grupo José de Mello disse, citado no comunicado da universidade, que o apoio atribuído à UCP "visa reforçar o papel das instituições universitárias na formação de jovens qualificados, que possam contribuir para o desenvolvimento de Portugal".

O novo 'Campus Veritati' da UCP ficará localizado a norte da Avenida Lusíada, com ligação ao 'campus' atual, integrando um novo edifício para instalação da faculdade de Economia e Gestão da UCP (Católica Lisbon School of Business & Economics), um edifício multifunções e um edifício destinado à Reitoria da UCP.

No seguimento do donativo, apresentada como "uma das mais relevantes doações realizadas em Portugal a uma Universidade", o novo edifício da Católica Lisbon School of Business & Economics passará a chamar-se "Edifício José Manuel de Mello".