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Uma centena de operacionais combatem incêndio em Freixo de Espada à Cinta  

Lusa 17:02
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Fogo tem neste momento duas frentes ativas.

Uma centena de bombeiros apoiados por oito meios aéreos, combatem um incêndio em área de mato em Ligares, concelho de Freixo de Espada à Cinta, Bragança, avançou este domingo à Lusa fonte do comando Sub-regional do Douro.

Incêndio deflagra em Freixo de Espada à Cinta  
Incêndio deflagra em Freixo de Espada à Cinta   FRANCISCO PINTO/LUSA_EPA

Segundo a mesma fonte, o incêndio tem duas frentes ativas que lavram em terreno de difícil acesso para os meios de combate em área de mato.

Contactado pela Lusa, o comandante dos bombeiros de Freixo de Espada à Cinta, Vítor Rentes, indicou que para já o combate às chamas está a evoluir favoravelmente.

O alerta foi dado às 13h57.

Segundo a página oficial Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 16h30 estavam no terreno 100 operacionais, apoiados por 23 veículos e oito meios aéreos.

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