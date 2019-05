Um morto após colisão entre pesado e ligeiro em Alcácer do Sal

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias resultou numa vítima mortal, esta manhã, no IC1, em Alcácer do Sal.

O acidente ocorreu pelas 7h25, no troço entre Alcácer do Sal e Grândola, junto a um posto de combustível.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente ocorreu na zona da Mata de Valverde.





A circulação no IC1 chegou a estar cortada na totalidade durante alguns minutos. A GNR investiga as circunstâncias do acidente.



As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Alcácer do Sal, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR, num total de 12 operacionais, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital do Litoral Alentejano.(em atualização)