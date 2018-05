Dia 29 de Maio será, expectavelmente, um dia importante para a sociedade portuguesa: a Assembleia da República irá discutir a possibilidade da despenalização da eutanásia em Portugal. A votação será feita de forma nominal (ou seja, deputado a deputado) e ainda não há indicações se haverá disciplina de voto.

O tema não é novo e, já há alguns anos, que está a ser discutido em certos círculos da sociedade portuguesa: este processo começou, politicamente, com a entrega de uma petição do movimento cívico "Direito a morrer com dignidade" ao Parlamento, em Fevereiro de 2017 – no documento estavam reunidas 8.690 assinaturas. Outra petição, desta vez contra a morte medicamente assistida, chegou ao Parlamento um mês antes. Tinha como título "Toda a vida tem dignidade" e juntou 14.196 assinaturas.



Desde o ano passado que partidos como o BE e PAN se manifestaram a favor da eutanásia. Uma decisão que culminou com a entrega de três projectos-lei no dia 27 de Abril dos partidos BE, PAN e PS, numa posição conjunta pouco comum. São estes projectos que serão discutidos no Parlamento no final do mês - e espera-se que se tornem um primeiro momento de uma decisão final sobre o tema.



Pode dizer-se que o debate provoca posições dicotómicas na sociedade e já foram criados alguns projectos que se assumem de um ou do outro lado da questão. Um exemplo é o livro Morrer com dignidade – a decisão de cada um da editora Contraponto. A obra, com organização do médico e político do Bloco de Esquerda João Semedo, será editada a 25 de Maio. "O que é a eutanásia/ morte assistida?", "O que são cuidados paliativos?", "O que significa distanásia e obstinação terapêutica?" são algumas das perguntas a que este livro tenta responder, de uma forma clara e objectiva, com o objectivo principal de conseguir com que o leitor compreenda holisticamente a questão da eutanásia, insistindo num simples ponto: "Ninguém é obrigado e ninguém é impedido, o único critério é escolha de cada um", segundo João Semedo.