Turismo vai enfrentar 'desafios acrescidos' depois da pandemia

O turismo foi um dos setores mais afetado pela atual pandemia. Um grupo de cientistas publicou um livro onde fornece uma análise sobre os impactos de pandemias, doenças e surtos de vírus no turismo e na mobilidade em todo o mundo.

O livro, intitulado Pandemics and Travel: COVID-19 Impacts in the Tourism Industry, foi editado por um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) e do Instituto Politécnico de Viseu (IPV), considera os novos desafios que a indústria do turismo terá de enfrentar no futuro, abordando vários aspetos como as estratégias de promoção, recuperação e resiliência em vários países para enfrentar a crise atual, refere um comunicado enviado pela Universidade de Coimbra às redações.

Um grupo de três dezenas de cientistas de todo o mundo (Portugal, Brasil, Rússia, Paquistão, Turquia, México, entre outros países) juntaram-se para analisar os vários impactos da pandemia de covid-19 no turismo e perspetivar o futuro desta indústria a nível mundial.