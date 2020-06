Tribunal de Sintra recebe 100 máscaras embaladas com bichos

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra recebeu 100 máscaras descartáveis com insetos dentro das embalagens. As máscaras terão sido importadas dos Países Baixos e fabricadas e embaladas na China, refere a edição desta terça-feira do Jornal de Notícias.

De acordo com o jornal, algumas destas terão mesmo sido utilizadas sem que os seus utilizadores se apercebessem que continham bichos e serão substituídas, indicou a Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), que vai "apurar se existem situações semelhantes" noutras instalações.