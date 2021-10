Tribunal de Contas aponta falhas graves em relatório sobre o ensino à distância

O Tribunal considera, no relatório, que a resposta à pandemia por parte das escolas foi “rápida e adaptada” mas que esta ficou aquém do expectável pela “insuficiência de meios digitais e competências”.

Quatro em cada cinco alunos sem computador, dificuldades no acesso à internet e escolas com meios digitais obsoletos. Estes são alguns dos pontos presentes no relatório de auditoria que o Tribunal de Contas (TC) deu a conhecer esta terça-feira sobre o Ensino à Distância (E@D). O objetivo era examinar se o Ministério da Educação procedeu convenientemente ao acompanhamento e controlo das medidas e se corrigiu as deficiências e insuficiências.

Na nota enviada às redações, o TC refere que as medidas adotadas pela tutela do ministro Tiago Brandão Rodrigues foram menos favoráveis a alunos de "contextos familiares mais frágeis e de grupos mais marginalizados, menos capacitados para o trabalho autónomo, com necessidades especiais e em situação de risco".

O documento fala de uma "falta de condições para a eficácia do E@D", justificando-a com "carências em competências digitais" de alunos e professores. Embora estas falhas tenham sido mitigadas por apoios como doações e empréstimos de autarquias locais, associações e entidades privadas, as mesmas não foram solucionadas.