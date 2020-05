O Tribunal Administrativo de Sintra anulou uma deliberação da Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC) que censurou a TVI devido a uma investigação sobre ajustes diretos feitos pela Câmara de Loures, liderada pelo comunista Bernardino Soares, ao genro do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.

Para o tribunal de Sintra, ao considerar que a reportagem em causa carecia de "rigor informativo", a ERC não demonstrou concretamente tal facto, "limitando-se a invocar conceitos muitos vagos, sem qualquer suporte factual". O tribunal criticou ainda a qualificação de "sensacionalismo" dada pela ERC à investigação da TVI: "O mesmo se diga do sensacionalismo - que factos suportam o sensacionalismo? É do interesse público a boa gestão dos dinheiros públicos, tratando-se de um familiar próximo de um dirigente partidário (figura pública). A Entidade Administrativa não logrou recolher factos que contrariassem o conteúdo da reportagem", lê-se na sentença.

Ao mesmo tempo, o tribunal considerou que a ERC não deu à TVI o direito ao contraditório quanto à alegação de falta de "rigor informativo", sendo que competia à própria ERC provar essa alegação.





Segundo a reportagem da TVI, a Câmara Municipal de Loures, liderada por Bernardino Soares, contratou, por ajuste direto, o genro de Jerónimo de Sousa por valores acima do vencimento do próprio presidente do município onze mil euros por mês, só no último contrato, que prevê fazer a limpeza e manutenção de paragens de autocarros e ‘mupis’ de publicidade na zona de Loures. Num dos meses, recebeu esse valor, limitando-se a mudar oito lâmpadas e dois casquilhos. Jorge Bernardino, casado com a filha de Jerónimo de Sousa, estava desempregado há três anos e, antes deste contrato, tinha trabalhado num talho, numa florista e num supermercado.

Recorde-se que, depois de uma queixa do PCP contra a TVI por alegada falta de rigor informativo, o conselho do regulador deliberou, em julho de 2019, que ficou "verificado" que a estação de Queluz de Baixo não cumpriu com as obrigações de "rigor e independência" e não assegurou "a difusão de uma informação que respeite o pluralismo, o rigor e a isenção".