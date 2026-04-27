Três distritos do continente sov aviso amarelo devido à chuva

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12h e as 18h de hoje, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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Os distritos de Vila Real, Viana do Castelo e Braga estão hoje sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes nas zonas montanhosas, podendo ser de granizo e acompanhados de trovoada, segundo o IPMA.



Chuva e vento forte DR

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 12h e as 18h de hoje, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje no continente aguaceiros e trovoada no Norte e Centro, em especial nas zonas montanhosas e durante a tarde, vento em geral fraco predominando do quadrante leste, soprando por vezes moderado nas terras altas do Centro e Sul, e pequena subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (em Leiria) e os 17 (em Lisboa) e as máximas entre os 23 (na Guarda) e os 30 (em Santarém).