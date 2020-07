Treinador do Rio Ave agredido durante tentativa de assalto em Braga

Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave foi alvo de uma tentativa de assalto esta terça-feira de madrugada, quando estava a chegar a sua casa, em Braga. O técnico do Rio Ave ficou ferido no ataque de um grupo de encapuzados.

Segundo o Diário do Minho, o treinador estava a chegar a casa, em Maximinos, depois de se ter deslocado à Madeira para acompanhar a equipa no jogo frente ao Marítimo, quando um grupo de quatro assaltantes de cara tapada o abordou.

O técnico terá sido ameaçado com uma arma branca para que desse dinheiro aos ladrões. Ainda assim o técnico resistiu ao assalto e acabou agredido, com ferimentos ligeiros. Carlos Carvalhal recusou receber assistência hospitalar.

Os ladrões colocaram-se em fuga depois de agredirem o treinador do Rio Ave. A PSP de Braga foi chamada ao local e investiga o caso.