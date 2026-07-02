Transportes Metropolitanos de Lisboa vai criar rede de bicicletários com 57 parques

Os bicicletários serão estruturas modulares de acesso condicionado, para que os utilizadores possam estacionar a sua bicicleta pessoal em segurança e prosseguir a viagem em transporte público.

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A Transportes Metropolitanos de Lisboa (TML) abriu esta quinta-feira um concurso público para criar a Rede de Bicicletários Navegante, com 57 parques para bicicletas em interfaces de transporte da Área Metropolitana de Lisboa, num investimento de 1,36 milhões de euros.



Portadores do passe Navegante poderão usar bicicletários gratuitamente Miguel Baltazar/Jornal de Negócios

"A nova rede pretende responder a uma das principais barreiras à utilização quotidiana da bicicleta: a disponibilidade de estacionamento seguro nas interfaces de transporte", indicou a empresa TML, referindo que o sistema terá regras de utilização uniformes em toda a área metropolitana e permitirá que os clientes com passe Navegante válido utilizem o serviço gratuitamente.

Em comunicado, a empresa responsável pela gestão do serviço público de transportes rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa adiantou que os bicicletários serão estruturas modulares de acesso condicionado, para que os utilizadores possam estacionar a sua bicicleta pessoal em segurança e prosseguir a viagem em transporte público.

De acordo com a TML, o concurso público lançado esta quinta-feira inclui o fornecimento, instalação, parametrização e manutenção dos bicicletários, assim como o desenvolvimento do sistema de controlo de acessos e monitorização da rede.

"O investimento tem um preço base de 1,36 milhões de euros", informou a empresa, revelando que será suportado pela TML, em parceria com a Infraestruturas de Portugal e os municípios envolvidos, estando também prevista a candidatura do projeto a financiamento europeu, através do Portugal 2030.

O projeto da Rede de Bicicletários Navegante prevê "nesta primeira fase, a instalação de 57 parques seguros para bicicletas em interfaces de transporte", que serão distribuídos pelos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa, realçou a TML, assegurando que todos os concelhos vão ter pelo menos um parque para bicicletas.

"Ao criar estas infraestruturas, a TML pretende incentivar cadeias de viagem que combinem bicicleta e transporte público, contribuindo para reduzir a dependência do automóvel nas deslocações diárias", apontou a empresa.

A par do reforço da intermodalidade entre bicicleta e transporte público, o projeto permitirá, segundo a empresa, "alargar significativamente a área de influência das interfaces de transporte", isto porque enquanto as deslocações pedonais cobrem, em média, um raio de cerca de 1,5 quilómetros, a utilização da bicicleta permite estender esse alcance para entre cinco e oito quilómetros, "aumentando o número de pessoas com acesso cómodo ao transporte público".

Quanto à definição dos locais dos bicicletários, a TML disse que foi realizada uma avaliação das 263 interfaces identificadas no Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável (PMMUS), tendo sido considerados critérios como a proximidade à rede ciclável existente e prevista, a procura de cada interface e a oferta de transporte público, sem revelar quais as localizações.

Estes bicicletários vão complementar os sistemas de bicicletas públicas já existentes na região, que se destinam sobretudo a utilizadores sem bicicleta própria, referiu a TML, reforçando que a nova rede responderá às necessidades de quem pretende utilizar a sua bicicleta nas deslocações diárias, combinando-a com o transporte público.

"A integração com o passe Navegante permitirá, no futuro, facilitar cadeias de mobilidade cada vez mais simples e sustentáveis", frisou.

O projeto insere-se no Plano Metropolitano de Mobilidade Urbana Sustentável da Área Metropolitana de Lisboa, para reforçar a utilização dos modos ativos e do transporte público, e contribuir para uma mobilidade mais sustentável na região.

Em 2021, a TML tinha já colocado um bicicletário na interface de transportes de Setúbal, experiência piloto "com significativo sucesso", no âmbito do consórcio europeu Smarthubs, financiado pela União Europeia.