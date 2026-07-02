Incêndio em Rio Maior corta Estrada Nacional 114

O fogo deflagrou às 16h06, na localidade de Ribeira de S. João.

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Um incêndio que mobiliza mais de 130 bombeiros e três meios aéreos, em Ribeira de S. João, no concelho de Rio Maior, obrigou ao corte das Estrada Nacional 114, para facilitar as manobras dos operacionais, informou a GNR.



Incêndio em Rio Maior Carlos Barroso/Correio da Manhã

"A estrada encontra-se cortada à circulação, na localidade de Ribeira de S. João, para facilitar os acesos das corporações de bombeiros que estão a combater o incêndio", disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR).

De acordo com a mesma fonte, "não há estimativa sobre quando será retomada a circulação naquela via", que liga Caldas da Rainha (no distrito de Leiria) a Santarém.

O fogo deflagrou às 16h06, na localidade de Ribeira de S. João, no concelho de Rio Maior, no distrito de Santarém.

As chamas, que lavram numa zona de mato, estavam às 19h00 a ser combatidas por 132 operacionais, apoiados por 34 viaturas e quatro meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

De acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a temperatura no local ultrapassa hoje os 37º.