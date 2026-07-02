PS acusa PSD de "distorcer a realidade" e insiste que há casas prontas por usar

O deputado do PS Nuno Fazenda aconselhou Sebastião Bugalho a estudar os dossiês "sobre os assuntos em causa" e a "comprovar junto das fontes e visitar os projetos concretos no terreno".

O PS acusou esta quinta-feira o porta-voz do PSD de desconhecimento dos dossiês, de "confundir alhos com bugalhos" e de "distorcer a realidade do país", reiterando que os factos comprovam que há casas prontas por atribuir e utilizar.



Sebastião Bugalho afirmou que o secretário-geral do PS "enganou ou foi enganado" sobre o tema do Governo ter casas pronbtas a habitar Paulo Calado/Sábado

Em declarações à agência Lusa, o deputado do PS Nuno Fazenda reagiu à posição do pelo porta-voz do PSD, Sebastião Bugalho, que afirmou que o secretário-geral do PS "enganou ou foi enganado", questionado José Luís Carneiro se retirava a "acusação infundada" que fez ao Governo de ter "casas prontas a habitar" que não entregava.

"O senhor eurodeputado confunde alhos com bugalhos e essa confusão resulta de duas grandes razões. A primeira é que está muito longe daquilo que é o país real, que não o conhece, e também desconhecimento dos dossiês", disse Nuno Fazenda. O deputado do PS aconselhou por isso Sebastião Bugalho a "estudo dos dossiês sobre os assuntos em causa" e a "comprovar junto das fontes e visitar os projetos concretos no terreno".

"Se assim o fizer, escusa de estar a distorcer aquilo que é a realidade do país e, por isso, aquilo que foi dito pelo secretário-geral corresponde à realidade e às evidências verificáveis no terreno", reiterou. Segundo Nuno Fazenda, o "próprio Governo veio reconhecer agora que, de facto, existem casas concluídas e nem sabe quantas são".

Voltando ao exemplo de Grândola, que José Luís Carneiro visitou na véspera, o socialista afirmou que "são mesmo casas, estão prontas há mais de um ano e meio e isso corresponde à total verdade".

"E aquilo que verificamos é que, mais uma vez, o Governo, em vez de resolver o assunto, tem sempre como marca culpar alguém. Agora, culpa as entidades gestoras", disse, considerando que o executivo "não pode alegar desconhecimento" porque o PS alertou de várias formas para este tema.

O deputado do PS criticou ainda que seja dito que algumas destas "casas são para alojamento urgente e temporário". "Então e estas não são importantes também para acolher pessoas? Não são casas que deviam estar a ser disponibilizadas? Com certeza que sim", enfatizou.

Nuno Fazenda deu ainda o exemplo de Vila Velha Ródão, onde disse haver apartamentos concluídos para habitação com arrendamento acessível "há mais de um ano" que "não estão abertos".

"Aquilo que se pede é, de facto, humildade e concretização. Teria ficado bem ao Governo reconhecer que falhou, mas que vai arregaçar mangas para resolver o assunto. E não fez isso, mas sim um atirar de culpas e de responsabilização. E isso é que não resolve os problemas das pessoas", criticou.