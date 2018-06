Trânsito no IC1 em Ourique retomado após colisão entre dois veículos

Um acidente no IC1, em Ourique, perto da localidade de Palheiros, deixou uma criança de oito anos gravemente ferida e fez um morto.

O trânsito no IC1, no concelho de Ourique, distrito de Beja, foi hoje retomado às 21:45, cerca de quatro horas depois de uma colisão que obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos, disse fonte da GNR.



A mesma fonte indicou à agência Lusa que, da colisão entre um automóvel e um veículo ligeiro de mercadorias, registada no Itinerário Complementar 1 (IC1), ao quilómetro 676, perto da Aldeia de Palheiros, resultou um morto e três feridos graves, tendo a estrada sido cortada no local do acidente.



A vítima mortal, de acordo com a GNR, é um homem de 38 anos, que residia no concelho de Ourique e era o condutor e único ocupante do veículo ligeiro de mercadorias, tendo o óbito sido declarado no local e o corpo encaminhado para o serviço de Medicina Legal do hospital de Beja.



Os três feridos graves, que seguiam no automóvel, todos também residentes no concelho de Ourique, são um homem de 48 anos, um menino de 8 e uma mulher de 35, tendo sido todos transportados para o hospital de Beja.



A GNR indicou ainda que se tratou de uma colisão frontal dos dois veículos.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o alerta foi dado às 18:01, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos bombeiros de Ourique e de Castro Verde, um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV), de Castro Verde e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja, além da GNR.



As causas do acidente vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.