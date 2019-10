Os trabalhadores da União das Misericórdias Portuguesas e das Misericórdias entregaram um pré-aviso de greve para a próxima sexta-feira por melhores condições de trabalho e aumentos salariais.O pré-aviso de greve foi anunciado pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e o protesto tem por objetivo a valorização dos trabalhadores, dignificação profissional e aumento dos salários de 2018 e 2019.Em comunicado, a Federação adianta que a greve decorre na sexta-feira entre as 00:00 e as 24:00 e no que respeita aos trabalhadores que laboram em regime de turnos, a paralisação tem início desde o início do ciclo (na quinta-feira) prolongando-se até ao fim do ciclo seguinte.Quando o ciclo se inicia depois das 00:00 a greve decorre por 24 horas.A federação acrescenta que os serviços mínimos serão assegurados nos serviços que funcionem ininterruptamente 24 horas por dia, nos sete dias da semana, sendo proposto um número igual ao que garante o funcionamento aos domingos, no turno da noite, durante a época normal de férias.Nos serviços que não funcionem ininterruptamente ou que não correspondam a necessidades sociais impreteríveis, a segurança e manutenção do equipamento e instalações serão asseguradas nos mesmos moldes em que o são nos períodos de interrupção ou de encerramento.Entretanto, a Fenprof já veio anunciar que vai juntar-se, aliada com outros sindicatos, à "jornada de luta" dos trabalhadores da UMP e das Misericórdias na sexta-feira.Os professores também estão em greve ao trabalho extraordinário, pedindo os sindicatos o cumprimento do horário de 35 horas semanais.