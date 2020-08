A Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP, em comunicado citado pelo jornal i, criticou a manutenção de programas como o Sete Maravilhas durante a crise pandémica de covid-19.A CT considera aquele programa como "motivo de preocupação para os trabalhadores da RTP em geral e para aqueles e aquelas, em especial, que trabalham em exteriores". Os trabalhadores lembram ainda que recentemente o programa Rota N2 passou por Mora, no Alentejo, onde existe um dos maiores surtos ativos de covid-19 atualmente.A comissão que representa os trabalhadores pediu ainda que a RTP reavalie os funcionários que podem ficar em teletrabalho devido ao risco acrescido que as suas comorbidades representam, no caso de serem infetados pelo novo coronavírus.