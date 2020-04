Outras medidas a adaptar passam pela utilização de barreiras físicas entre os trabalhadores e o público (janelas de vidro ou acrílico); reforçar a ventilação dos locais ou marcar horas para o atendimento ao público. Limpar e desinfetar as superfícies

Segundo o manual da DGS, os materiais e superfícies de contacto frequente devem ser higienizados após cada utilização, ou uma vez por dia, conforme os casos. Esta limpeza deve incluir superfícies de mobiliário como balcões e meses, bem como o pavimento do chão.



O material pode ainda ser desinfetado, após a limpeza, com toalhetes humedecidos em desinfetante ou em álcool. Adotar medidas de auto-proteção

Caso seja identificado um trabalhador com covid-19 caberá à autoridade de saúde, "em articulação com o médico do trabalho da empresa, identificar os respetivos contactos e adotar medidas de descontaminação que evitem a transmissão da doença", refere a DGS, que aconselha as empresas a sensibilizarem os trabalhadores para procederem diariamente à auto-medição da temperatura corporal e confirmarem a ausência de tosse persistente ou de dificuldade respiratória, antes de iniciarem a jornada laboral. Para isso a empresa terá de adquirir termómetros, preferencialmente, digitais ou por infravermelhos, de forma a evitar o contacto cutâneo. A empresa deve ainda garantir o equipamento de proteção individual necessário a cada trabalhador, em função das tarefas que cada um desempenha, e promover exercícios práticos sobre a correta colocação e remoção dos equipamentos.

Agora que começa a surgir no horizonte a luz verde para a reabertura da economia, a DGS lembra que é essencial manter a preocupação com o vírus, para evitar o descalabro da situaçção. A entidade de saúde elaborou então um manual que permita às empresas regressar em segunraça ao trabalho. Conheça todas as medidas propostas aqui.A primeira medida proposta pela DGS é a higienização das mãos. No plano, a autoridade de saúde refere que a lavagem das mãos com água e sabão ou com um gel desinfetante permite eliminar o SARS-CoV-2 da pele, evitando que o vírus se transmita pelo local de trabalho durante o manuseamento de material ou em contacto entre trabalhadores.A DGS pede aos empregadores que incentivem os trabalhadores a lavarem as mãos frequentemente durante o dia e a fazerem-no de forma correta, abrangindo toda a superfície da mesma. Cabe também ao empregador disponibilizar meios para que essa lavagem seja feita de forma correta. Outra das propostas da instituição é que se coloquem dispensadores "em locais estratégicos" e que ests doseadores sejam recarregados regularmente.A DGS reforça ainda a necessidade das empresas explicarem aos trabalhadores quais os momentos essenciais em que devem higienizar as mãos: "antes e após remover a máscara; após tocar em maçanetas, corrimãos, ferramentas e outros locais e objetos de contacto frequente; após o contacto com objetos dos utentes/clientes, como telemóveis, dinheiro, canetas, entre outros; após um contacto com secreções respiratórias; antes e após comer".É ainda porposto que se criem momentos para que seja feita a higienização, através de lembretes que surjam no computador dos trabalhadores.Outra das medidas propostas é incitar os trabalhadores a adotarem medidas de etiqueta respiratória, como não tossir ou espirrar para as mãos nem para o ar. Se tossir ou espirrar, deve fazê-lo para a prega do cotovelo ou para um lenço que deve ser imediatamente deitado no caixote do lixo.A DGS pede aos empregadores que mantenham lenços de papel disponíveis pelo escritório, em embalagens que possam ser descartas.É ainda pedido que se estabeleceça o critério de utilizar máscaras por todos os os trabalhadores com sinais ou sintomas respiratórios.Apesar de voltarem ao trabalho, é essencial que os trabalhadores mantenham o distanciamento social. As diretivas da DGS são de que um trabalhador deve estar afastado de outro trabalhador por um metro de distância e que esse distanciamento aumente para dois metros em ambientes fechados. Quando isso não for possível pede-se que sejam adotadas medidas como o teletrabalho; a reorganização do espaço (por exemplo, destinar uma porta exclusivamente para saída e outra para entrada); organizar equipas de trabalho que trabalhem e tirem pausas desfasadas; evitar que trabalhadores estejam cara a cara, favorecendo que trabalhem de costas voltadas ou lado a lado.