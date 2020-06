Chorou várias vezes no tribunal e disse que não se lembrava do que tinha feito ao filho. "Tenho muito nojo de mim própria", garantiu entre lágrimas Patrícia, de 29 anos, a mulher que tentou pelo menos sete vezes matar o filho de sete anos, seis delas envenenando-o com clorofórmio. "Só no dia seguinte a ser presa é que percebi que era um monstro. É como me sinto", assegurou ao coletivo de juízes, num depoimento longo, mas nem sempre coerente.





Patrícia, bombeira de profissão e administrativa num ginásio das Caldas da Rainha, não se lembra por exemplo de ter tentado afogar o filho, em abril do ano passado. "Sei que o menino contou o que lhe fiz e que não está a mentir. Mas eu não me recordo do que aconteceu", afirmou, dizendo depois que o "coração de mãe" lhe diz que fez mal ao filho. "Mas não me lembro", insistiu. "O que sei agora foi depois de ter feito terapia, foi nessa altura que me explicaram o que tinha acontecido. E porque fiz o que fiz."