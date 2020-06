Um militar da Guarda Nacional Republicana, no ativo e ao serviço na zona de Évora, foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria por suspeita da prática de um crime de pornografia de menores. O homem de 55 anos é ainda suspeito da prática de um crime de abuso sexual de crianças e de um outro de importunação sexual.

A investigação começou há duas semanas, depois de uma queixa apresentada em Tomar, em que se poderia estar perante um caso de partilha de ficheiros de pornografia de menores. Após algumas diligências, a PJ viria a localizar o autor do crime. Segundo o CM apurou, no computador que o suspeito tinha em sua casa, em Évora, os investigadores da PJ de Leiria encontraram e apreenderam um número elevado de conteúdos pornográficos envolvendo menores. Foram detetadas centenas de vídeos bem como fotografias de crianças em poses e atos sexuais.