Temperaturas em Lisboa vão rondar os 30 graus

Se sentiu frio durante este fim-de-semana e ficou pouco entusiasmado, não se preocupe, as temperaturas vão subir gradualmente até quarta-feira. No entanto, a partir de quinta-feira há condições favoráveis a aguaceiros e trovoada.Mas rejubile que, quarta-feira, as temperaturas vão rondar os 30 graus, em Lisboa.

Para hoje, prevê-se céu nublado, sobretudo no litoral oeste e nas terras altas, e nebulosidade, no litoral norte e centro, que só deverá dissipar-se a meio da tarde, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Espera-se uma "pequena subida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões do interior norte e centro e na costa sul do Algarve", refere a meteorologista Maria João Frada, citada pelo Diário de Notícias.