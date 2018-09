As temperaturas altas dos últimos dias de Agosto não vão durar até à primeira semana de Setembro. Domingo será ainda um dia com muito calor - termómetro acima dos 30º -, mas segunda-feira trará uma descida ligeira das temperaturas, com um resto de semana com temperaturas amenas e possibilidade de chuva no litoral norte e centro.



Nas regiões do interior, prevê-se a possibilidade de trovoada e ainda queda de granizo a partir de domingo.





Previsão meteorológica para Lisboa

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou este fim-de-semana os distritos de Beja, Évora, Castelo Branco e Portalegre em alerta amarelo, devido às temperaturas altas.