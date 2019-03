O aumento da temperatura tem sido acompanhado da diminuição da chuva, o que potencia o risco de seca. Governo já está a preparar medidas de combate à seca.

A temperatura em Portugal tem aumentado ao ritmo de 0,2 graus por década, em média, segundo um estudo feito pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a pedido do Jornal de Notícias.



O IPMA concluiu ainda que ao mesmo tempo que as temperaturas sobem em Portugal, também diminui a chuva.



2019 não vai ser exceção e o Ministério da agricultura Ambiente já está a preparar medidas para restringir o consumo de água para combater a seca.



No final de fevereiro todo o território de Portugal continental se encontrava em seca meteorológica, sendo que uma área de cerca de 5%, a sul, estava mesmo em seca severa, o segundo nível mais grave. 57,1% do país estava em seca moderada e 38,1%, sobretudo acima do Mondego, registava uma situação de seca fraca.



O ministro da Agricultura manifestou-se em fevereiro preocupado com o "espetro da seca" em Portugal, mas admitiu que não deverá comprometer o ano agrícola, podendo existir apenas "algumas limitações" no regadio em 11 barragens, no sul, no entanto ainda não foi avançada qualquer medida concreta.



Das 39 albufeiras monitorizadas pela Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR), "em 28 barragens vai ser possível ter uma campanha completamente normal", disse o ministro Luís Capoulas Santos, em Beja.



"Em outras 11, provavelmente, haverá algumas limitações, mas nada que comprometa o ano agrícola e que nos retire do trajeto de sucessos que temos vindo a trilhar" e que fez com que 2018 e 2017 tivessem sido "dois anos fantásticos" no setor da agricultura nacional, explicou o ministro.