As reservas de sangue do tipo zero negativo estão em baixa e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) voltou esta quarta-feira a apelar à doação deste tipo de sangue. Já no final de fevereiro a diretora do Centro de Lisboa do Instituto do Sangue e Transplantação tinha alertado para a carência do sangue O negativo – que é um dador universal.





"A nível nacional estamos numa situação equilibrada com reservas entre sete a dez dias para os diferentes grupos sanguíneos, exceto para os 0 negativos em que temos uma reserva até quatro dias", disse em declarações à Renascença, na altura, Ana Paula Soares. Segundo a responsável, o número de dadores em Portugal tem vindo a diminuir. "Temos verificado em Portugal uma diminuição do número de dadores e de dádivas, igual também no contexto europeu e também a nível internacional", explicou. "Há dadores que temporariamente não cumprem os requisitos para a dádiva, por exemplo por viagens ou por medicação, ou que não os cumprem definitivamente, por exemplo por limite de idade e têm que ser substituídos". Para ser dador de sangue, é necessário ter mais de 18 anos, ter pelo menos 50 quilos e ter hábitos de vida saudáveis.