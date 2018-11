Se tem um dístico de residente da Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, é melhor estar atento. É que a EMEL não é obrigada a enviar um postal de aviso acerca da data de renovação. À SÁBADO, a empresa afirmou que a comunicação é apenas uma "cortesia", e não uma obrigação.

Os dísticos de residentes têm uma validade máxima de um ano e podem ser solicitados nas juntas de freguesia respectivas e nos postos de atendimento da EMEL, mas a empresa afirmou à SÁBADO que o aviso referente à renovação deste é apenas enviado para "facilitar o processo".

A EMEL adianta que o mesmo aviso nunca foi obrigatório e que é enviado por carta simples e, por isso, pode extraviar-se. "Quem levou uma multa, que faça uma exposição à EMEL", referiu a empresa à SÁBADO.

Por cada habitação podem ser atribuídos até três dísticos para a zona de residência, renováveis anualmente, e para uma segunda zona vizinha à escolha. O primeiro dístico está sujeito ao pagamento anual de 12 euros de emolumentos, o segundo dístico por agregado custa 30 euros anuais e o terceiro 120 euros por ano.

Esta não é a primeira polémica envolta sobre o dístico de residente da EMEL: no ano passado, foram noticiadas pelo jornal Sol as dificuldades burocráticas quanto aos requisitos para a sua obtenção. Isto porque, se a morada que está contemplada no cartão de cidadão não for a da sua residência, pode ser difícil obter a licença para estacionar o carro – mesmo mostrando um contrato de arrendamento da casa. Uma tarefa similarmente complexa acontece no caso de o carro não estar em nome da pessoa proprietária do próprio.