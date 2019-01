A empresa explica que será reposta a normalidade e que quem usar estes créditos ficará com valores em dívida.

A aplicação da EMEL está com um problema técnico que levou a que fossem creditadas nas contas de cerca de 14 mil utilizadores um total de 100 mil euros, de acordo com o Observador.



Os utilizadores da aplicação de pagamento de estacionamento da EMEL foram assim presenteados com créditos indevidos, revelou a publicação, que confirmou os valores junto de fonte da empresa.



Num dos casos observados pelo Negócios, um utilizador que dispunha de mais de 40 euros na aplicação passou a ter um saldo superior a 200 euros.



Contudo, a empresa explicou ao Observador que quando o sistema for normalizado os valores regressarão também ao normal, ou seja, estes créditos indevidos desaparecem e o saldo contará apenas com o dinheiro foi creditado pelo utilizador. O que significa que quem recorrer ao crédito indevido ficará com o saldo negativo quando o sistema for normalizado.