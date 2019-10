A ex-eurodeputada Ana Gomes acusou a empresária angolana Isabel dos Santos de "lavar dinheiro" em Portugal, através do EuroBic, o banco de que é accionista. Fernando Teixeira dos Santos, ex-ministro das Finanças que preside ao EuroBic, desafiou a socialista a apresentar provas, ameaçando com um processo por difamação caso isso não aconteça.Ou Ana Gomes "prova o que afirma no tuite ou será acusada em tribunal de difamação", disse Teixeira dos Santos em declarações ao semanário Expresso. O ex-ministro referiu que não está a agir em nome de Isabe dos Santos, mas sim na qualidade de presidente do EuroBic. "Não sou porta-voz de ninguém, falo na qualidade de presidente do Eurobic."A antiga eurodeputada Ana Gomes recorreu ao Twitter para considerar que a empresária angolana Isabel dos Santos endivida-se para "lavar" dinheiro, acusando ao mesmo tempo o Banco de Portugal de não querer ver.As acusações da socialista surgem depois de Isabel dos Santos ter dado uma entrevista à agência Lusa onde afirma que as recorrentes dúvidas sobre a origem dos seus investimentos resultam de "narrativa negativa", alegando que se tem endividado, para poder investir, sem recorrer ao erário público angolano.Na sua conta na rede social, Ana Gomes afirma que "Isabel dos Santos endivida-se muito porque, ao liquidar as dívidas, ‘lava’ que se farta". A antiga eurodeputada acrescenta que os "os bancos querem ser ressarcidos, não querem saber da origem do dinheiro" e "só em teoria é que cumprem" a diretiva europeia contra a lavagem de dinheiro. Além disso, o "Banco de Portugal não quer ver".Isabel dos Santos não é a primeira pessoa a ser acusada de lavagem de dinheiro por parte de Ana Gomes. A ex-eurodeputada exigiu recentemente uma investigação às transferências no futebol português, tendo questionado se a transferência de João Félix para o Atletico de Madrid não seria "lavagem de dinheiro". O Benfica avançou posteriormente com um processo contra Ana Gomes.Num outro post no Twitter, Ana Gomes acusa Isabel dos Santos de utilizar o Eurobic para fazer estas operações que considera ser lavagem de dinheiro. O Eurobic "está na rede swift e na Zona Euro, passa por lá para liquidar dívidas junto de outros bancos". Também aqui Ana Gomes volta a apontar o dedo ao Banco de Portugal e ao BCE, que "assobiam para o ar".O EuroBic, liderado pelo antigo ministro das Finanças Teixeira dos Santos, tem como principais acionistas a empresária angolana Isabel dos Santos e o luso-angolano Fernando Teles, os mesmos do banco BIC Angola.Em 2016, Ana Gomes já defendera que a filha mais velha do ex-presidente José Eduardo dos Santos "não tinha idoneidade para ser acionista qualificada em instituições financeiras portuguesas" e fizera diligências para apurar "se os mecanismos de verificação da origem dos fundos investidos e património de Isabel dos Santos tinham sido acionados na aquisição de participações sociais em bancos portugueses e outras empresas de grande dimensão".