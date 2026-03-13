Taxistas alertam Governo: "Há empresas que não vão suportar este aumento dos combustíveis"

A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) está preocupada com os efeitos da escalada dos preços dos combustíveis no setor e enviou um documento ao Ministério das Infraestruturas a solicitar que o Governo tome medidas, avisando que está em risco "a sobrevivência de milhares de profissionais e a continuidade do serviço público do táxi em muitas zonas do País".



Taxistas pedem apoio ao Governo Ricardo Ponte

Entre as medidas propostas estão "a criação do gasóleo profissional do táxi, com reembolso parcial do ISP, à semelhança do que já acontece para o transporte de mercadorias", "um programa anual de apoio ao combustível para o táxi, via fundo ambiental, com montante por viatura alinhado com o esforço feito paras os autocarros" e o "reforço de apoios à descarbonização, com mais verbas para os táxis de baixas emissões e pontos de carregamento dedicados".

Carlos Silva, presidente da FPT, explica à SÁBADO que não foi pedida nenhuma reunião formal ao Ministério, mas o dirigente espera uma resposta às reivindicações do setor, que não tem dúvidas serem da máxima urgência. "Estamos à espera. Fizemos o pedido e nele dissemos em concreto o que pretendemos. Há mecanismos que já foram usados no passado, entre 2021 a 2023, que achamos que podem ser implementados agora."

O líder da FPT lembra que nesse período "o fundo ambiental tinha um mecanismo de mitigação dos custos dos combustíveis". "Era de 20 a 30 cêntimos por litro, para um máximo de 380 litros por mês, o que dava cerca de 342 euros por cada táxi licenciado. Devia-se recuperar este mecanismo para apoiar já o setor."

Carlos Silva avança também com um pedido antigo, "gasóleo profissional para os táxis, como o de mercadorias", porque esta crise dos combustíveis só veio agravar ainda mais os problemas já existentes. "Estamos a correr o risco de ver empresas de táxi encerrar por não terem viabilidade económica. Neste momento temos uma situação financeira muito difícil, face à concorrência, os TVDE. Defendemos que esse setor, que nos faz concorrência direta, devia ter preços mínimos. Praticam dumping diário para ganhar quota de mercado, o que nos está a aniquilar! Isto, associado aos combustíveis, está a deixar-nos numa situação muito complicada."

O dirigente recorda ainda o papel que o "táxi tem em muitas zonas do país com baixa densidade populacional, que não são apelativas para as plataformas" e que é urgente uma intervenção do Governo.

