No 'site' da ANA - Aeroportos de Portugal é possível verificar também que, em Lisboa, houve um voo da Easyjet, proveniente de Londres, que divergiu e dois da Ryanair, de Bruxelas e Frankfurt, que foram cancelados. Muitos dos voos registam, também, atrasos.



No aeroporto do Porto há também alguns voos atrasados, mas, para já, não se encontram registos de cancelamentos, nem de divergências.



A Proteção Civil registou até às 13h30 de hoje 382 ocorrências relacionadas com o mau tempo em vários distritos de Portugal continental, das quais se destacam a queda de árvores e inundações devido à precipitação intensa.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa e Setúbal vão estar entre as 12h00 e as 21h00 de hoje sob aviso vermelho devido à previsão de agitação marítima.



Além do vermelho para a agitação marítima, o IPMA emitiu avisos laranja e amarelo para hoje e sábado, devido ao vento, para todos os distritos de Portugal continental, exceto Évora, e devido a neve para Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro e Coimbra.



Para hoje está previsto vento forte de noroeste, com rajadas até 75/85 quilómetros/hora (km/h) no litoral, que deverão atingir valores da ordem de 110 km/h a norte do cabo Mondego e nas terras altas do Minho e Douro litoral e da região Centro.

O mau tempo que se tem feito sentir por causa da depressão "Helena" já obrigou a TAP a aterrar em Faro um voo que tinha Lisboa como destino original e a companhia admite divergir mais voos.Em resposta à Lusa, fonte oficial da companhia aérea disse que, "devido às atuais condições meteorológicas, o voo TP1025 Madrid-Lisboa divergiu para Faro. Outros voos poderão também divergir nas próximas horas", garantiu a mesma fonte.