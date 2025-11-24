Sábado – Pense por si

TAP celebrou contrato milionário com empresa-fantasma

Para pagar serviços de consultoria a Fernando Pinto, depois de o gestor brasileiro deixar a transportadora aérea nacional.

Fernando Pinto, gestor brasileiro que liderou a TAP entre 2000 e 2018, celebrou através de uma empresa fantasma um contrato de consultoria milionário com a transportadora área em fevereiro de 2018, cinco dias depois de ter saído da administração, revela esta segunda-feira o Correio da Manhã. Por mês recebeu 67 mil euros, mais de 1,62 milhões de euros no total, até 2020.

Fernando Pinto terá lucrado mais de um milhão e meio de euros com este contrato
O contrato da TAP com essa empresa, que não estava constituída como tal, é um dos focos centrais da investigação do Ministério Público à transportadora aérea nacional.

