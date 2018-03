Suspeito de homicídio procurado em locais ermos

Relacionado PJ investiga morte de mulher com sinais de agressão em Vila Real O corpo da mulher foi encontrado pelo filho mais novo, de 14 anos.

As autoridades acreditam que o homem suspeito de ter matado uma mulher em Vila Real, durante a noite desta quinta-feira, tenha cometido suicídio. O suspeito indicou essa intenção num telefonema que fez a um familiar, depois do homicídio. Estava envolvido numa relação amorosa com a vítima, uma mulher de 48 anos.O homem é emigrante no Liechtenstein e tinha uma viagem marcada para a Suíça esta sexta-feira, 16. Contudo, a Polícia Judiciária acredita que o suspeito, caso fugisse, fá-lo-ia de carro. Está em posse de um Mercedes 220 vermelho, que era a viatura da vítima. As autoridades de Espanha foram alertadas mas não têm registos da entrada do veículo em território espanhol, indica o Jornal de Notícias.O telemóvel do suspeito esteve activo até de madrugada, tendo deixado de dar sinal esta manhã. Agora, a Polícia está a realizar buscas em locais ermos, como pontes e barragens, nas zonas da Régua e Lamego.