A comissão parlamentar de Saúde realiza hoje uma audição pública, requerida pelo PCP e pelo PS, com oito especialistas sobre o surto de sarampo que já infectou 86 pessoas desde o passado mês de Fevereiro.Presentes vão estar a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, e o coordenador da Comissão de Vacinas da Sociedade Portuguesa de Pediatria, Luís Varandas.Entretanto, foi identificada a doente zero do surto: uma jovem italiana de 25 anos estudante de Erasmus. A aluna recorreu às urgências do Hospital de Santo António no início de Fevereiro com "sintomas gripais" e sem as características manchas da doença. O diagnóstico não foi feito atempadamente e a doente acabou por contaminar vários profissionais de saúde.Antes tinha estado numa zona entre Roma e Nápoles com uma alta incidência de sarampo no país.A comissão de Saúde vai abordar também a vacinação e conta ainda com a presença da bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Pedroso Cavaco, da coordenadora da Unidade de Missão do Hospital da Estrela, Ana Jorge, e do presidente do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), Fernando Almeida.O médico Jorge Torgal e Filomena Pereira, diretora de serviços de educação especial e de apoios socioeducativos são os outros convidados dos deputados da comissão parlamentar da Saúde.O surto de sarampo infectou até segunda-feira 86 pessoas, das quais 77 já foram curadas.