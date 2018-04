Segundo o mais recente balanço da Direcção-Geral de Saúde (DGS), publicado no site esta quinta-feira, o número de casos de sarampo aumentou para 97. Na quarta-feira, o surto de sarampo abrangia 90 casos.Em comunicado, a DGS revela que existem agora sete casos com doença, 214 negativos e 20 em investigação. "Ao longo do surto foram confirmados 97 casos, 90 dos quais já curados", refere a Direcção-Geral de Saúde.A maioria dos casos tem ligação ao Hospital de Santo António, no Porto.